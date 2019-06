Titanenstrijd op BK: Remco knap derde, Van Aert wint

In kustgemeente Middelkerke is vanavond het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de elite gereden. De 19-jarige Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) pakte in zijn eerste nationale chronorace bij de elite zowaar een bronzen medaille.