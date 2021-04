Toekomstforum vraagt Brussel af te zien van stadstol

90 procent van de gemeenten in onze regio is tegen de invoering van de slimme kilometerheffing in Brussel. Dat blijkt uit een bevraging van het Toekomstforum waarin alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde zetelen. Het Toekomstforum schreef een brief naar Brussels minister-president Vervoort met de vraag af te zien van die eenzijdige invoering van een stadstol.

“We hebben er begrip voor dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zoek is naar gepaste maatregelen om het autoverkeer binnen de grenzen van het Hoofdstedelijk gewest terug te dringen. Maar de eenzijdige invoering van een stadstol zal ingrijpende gevolgen hebben voor alle inwoners van de gemeenten rond Brussel”, klinkt het in de brief. “Er zijn ongeveer 90.000 pendelaars van Halle-Vilvoorde die vaak aangewezen zijn op een wagen om op hun werkplek in het Brussels gewest te geraken. Zij zullen door deze eenzijdige maatregel zwaar getroffen worden.”

Het Toekomstforum hekelt het feit dat de stadstol voor pendelaars een extra belasting betekent. “Bovendien zijn de inwoners van Halle-Vilvoorde voor diverse publieke diensten en instanties aangewezen op het Brussels gewest. We denken hierbij o.a. aan justitie, onderwijs en gezondheidszorg,”, klinkt het nog in de brief. Ook vraagt het collectief van burgemeesters om na te denken over een betere bereikbaarheid van Brussel met het openbaar vervoer, zodat de auto niet volledig verdrongen wordt naar de Vlaamse Rand.