Toernooidirecteur EK Volleybal Depestele: 'kwartfinale is haalbaar voor Dragons'

Toen Depestele zelf nog volleybal speelde, nam hij deel aan drie Europese kampioenschappen en één Wereldkampioenschap. In zijn nieuwe rol als toernooidirecteur leidt hij het EK nu in goede banen. “Ik moet zo’n beetje de PR verzorgen. De mensen kennen mij nog van vroeger en dat maakt dat ze mij makkelijker iets vragen,” legt hij uit. “Volleybal is nog altijd mijn leven. Zo’n EK in België is al vrij speciaal en dat ik daar deel van uitmaak, is mooi meengenomen. Dit is hier een hoogtepunt voor de komende jaren,” lacht hij.

Kwartfinales

Bij onze nationale ploeg, de Red Dragons, is de ambitie hoog. Dat gelooft Depestele maar al te graag. “Ik heb met tachtig procent van de spelers al samengespeeld. De kwartfinales zouden ze toch moeten kunnen halen,” vindt hij.

Specialleke tegen Duitsland

Om de regerende wereldkampioen Polen te ontlopen in de achtste finales, eindigen de Belgen het best bij de top 2 in de groepsfase. Dat wordt echter geen makkelijke opdracht met Duitsland en Servië in de groep. De winst tegen Duitsland gisterenavond is dan ook een opsteker. “We zijn er enorm blij mee, het is echt een ontlading,” aldus speler Thomas Rousseaux uit Oetingen. “We wilden tegen Duitsland iets speciaal doen, omdat we wisten dat het voor het verdere toernooi een sleutel zou kunnen zijn. Blij dat het gelukt is.”