Toestand Halse Sint-Martinusbasiliek veilig verklaard

Naar aanleiding van de gevallen stukken steen liet de stad Halle een grondige inspectie uitvoeren aan de basiliek. “Met een hoogtewerker controleerde de brandweer samen met de Halse stadsdienst Patrimonium de veiligheid van de gevel tot de eerste balustrade. Zodra de weersomstandigheden het toelieten, werd ook een team van experts ingeschakeld. Via een hoge kraan van 60 meter gingen zij in een cabine met touwen over tot een minutieuze inspectie van de torens”, vertelt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). “Nu alle onderzoeken achter de rug zijn, is de toestand volkomen veilig te noemen.” De resterende loszitten steenschilfers zijn weggehaald en waar nodig is het voegsel hersteld. “De toestand van de basiliek zal nauwkeurig opgevolgd blijven worden”, geeft Snoeck nog mee. Hiervoor heeft de kerkfabriek een architect aangesteld voor de nazorg, ondersteund door de dienst patrimonium van stad Halle en het agentschap Onroerend Erfgoed.”