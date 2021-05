Leerlingen die zich digitaal aangemeld hadden om volgend jaar naar een middelbare school in Vlaams-Brabant of Mechelen te gaan, weten sinds gisteren of ze in de school van hun eerste keuze terechtkunnen. 480 leerlingen hebben voorlopig geen enkele van hun drie voorkeurscholen toegewezen gekregen.

Toewijzing secundaire scholen in Vlaams-Brabant is rond

Van de 11.812 leerlingen die zijn aangemeld bij aanmelden.school in de brede regio kreeg 90,9 procent de school van eerste voorkeur. Dat zijn er 10.732. 3,6 procent kreeg de tweede school van voorkeur, 1,2 procent de derde school van voorkeur en 0,2 procent de vierde school van voorkeur. 480 leerlingen kregen in geen enkele van hun voorkeurscholen een plaats toegewezen. Toch hoeven die leerlingen nog niet te wanhopen. Sommige ouders melden hun kind zowel in de Rand als in Brussel aan en dus zullen er nog plaatsen vrijkomen voor leerlingen die nu op een wachtlijst staan.

Ook in Brussel kregen ouders nieuws over de online aanmelding van hun kind in een Nederlandstalige middelbare school. 655 kinderen kregen geen school van voorkeur toegewezen. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal aangemelde kinderen en het hoogste aantal ooit. Bovendien wordt het capaciteitsprobleem in Brussel nijpender. Puur mathematisch zijn er op dit moment 414 plaatsen te kort. Maar ook in Brussel zullen er plaatsen vrijkomen eens de dubbele inschrijvingen opgeheven zijn.