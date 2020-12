Tollembekenaren vinden comfortbeugel uit voor mondmasker

Sandra Hupez en haar zoon Kenny Pappaert uit Tollembeek hebben iets vernuftigtst bedacht om het dragen van mondmaskers aangenamer te maken. Floxy is de naam van hun uitvinding. Het is een plastic beugel die je tussen je gezicht en mondkapje plaatst waardoor het leven in tijden van corona een stukje comfortabeler wordt.

Ademnood, verminderd stemvolume, huidirritatie, bedampte brilglazen...het dragen van een mondkapje is geen pretje. Sandra en zoon Kenny uit Tollembeek hebben er iets op gevonden."Floxy is een comfortbeugel die je onder je mondmasker zet zodanig dat je mondmasker niet meer in of tegen je mond komt en dat je beter kan praten en ademen", vertellen de twee uitvinders. Het verhaal van de Floxy begon met een kartonnen eierdoos. Sandra Hupez en Kenny Pappaert zijn actief in de horeca. Na de eerste lockdown moesten ze noodgedwongen een mondkapje dragen maar Sandra was er allergisch aan. Ze stak een dopje van een eiredoos in haar mondkapje om het weg te houden van haar mond maar het karton was binnen de kortste keren doorweekt van de condensatie. En zo rijpte hun idee om een beugel te maken.

