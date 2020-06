Tot 36 maanden cel voor daders raid op MC Immortal Buizingen

Tien voormalige leden van de motorclub No Surrender zijn door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot celstraffen tussen 8 en 36 maanden. In april 2018 voerden ze een gewelddadige raid uit op het clubhuis van MC Immortal uit Buizingen. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. De ene werd in het gezicht geslagen met een hamer, van een andere motorrijder werden de benen verbrijzeld met een sloophamer.

Op hun proces beweerden de beklaagden dat het ging om een vriendschappelijk bezoek tussen twee motorclubs dat uit de hand was gelopen nadat er ruzie was ontstaan. Volgens hen klopte de versie van het openbaar ministerie – dat sprak van een strafexpeditie op een ex-lid – niet. “Dat verhaal is ongeloofwaardig”, aldus de rechter in het vonnis. “Dit was een duidelijk signaal dat je niet ongestraft de motorclub kan verlaten. Het klopt dat beklaagden eerst twee uur lang pinten hebben gedronken met de leden van MC Immortal, maar dat was een strategie. Ze wachtten tot het slachtoffer alleen overbleef met twee andere leden, waarvan er dan nog eentje stomdronken was. Daarenboven werden de kassa en een televisietoestel meegenomen én twee motorvesten van de andere motorclub.”

De beklaagden waren op het moment van de feiten allemaal lid van de beruchte motorclub No Surrender en waren voor de raid afgezakt vanuit hun afdelingen in Oost- en West-Vlaanderen. De rechtbank veroordeelde een van hen tot een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden. Vier anderen kregen straffen opgelegd gaande van 20 tot 30 maanden cel. De vijf overige motorrijders kregen 8 maanden cel, waarvan sommigen met een volledig of gedeeltelijk uitstel.