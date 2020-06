Tot 5 jaar cel voor kluizenkrakers in 'Big Mac'-dossier

Dertien leden van een bende kluizenkrakers zijn veroordeeld tot straffen die oplopen tot 5 jaar cel. De beklaagden specialiseerden zich in diefstallen door muren of daken te slopen en op die manier aan de haal te gaan met brandkasten.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon de bende in juni 2019 oprollen, na arrestaties met behulp van de Speciale Eenheden van de federale politie. Sinds begin 2019 pleegde de bende meer dan vijftig inbraken in handelszaken en fastfoodrestaurants zoals McDonalds. In onze regio werden er onder andere kluizen gekraakt bij McDonalds-filialen in Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek. De kluizenkrakers sloegen ook toe in een Carrefour en een ICI Paris XL in Vilvoorde.

De bendeleden ging vaak op dezelfde manier te werk. Ze maakten een gat in de muur of het dak met slijpschijven en hamers en gingen aan de haal met de kluizen, die vaak enkele duizenden euro’s bevatten. Vooral de filialen van McDonalds werden geviseerd, wat het dossier de naam ‘Big Mac’ bezorgde.

Het kopstuk van de bende werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Tien beklaagden werden veroordeeld tot effectieve celstraffen tussen 15 en 4 jaar cel. De laatste twee verdachten, die een kleine rol hadden gespeeld, kregen respectievelijk een werkstraf van 180 uur en 6 maanden cel met uitstel. “De beklaagden pleegden een schrikwekkend aantal feiten, die grote commerciële schade toebrachten aan de getroffen handelszaken”, aldus de rechter in het vonnis. “De omvang van de straffen moet de beklaagden er toe aanzetten meer respect te krijgen voor de eigendom van anderen en hen in de toekomst op een eerlijke manier hun brood te laten verdienen.”