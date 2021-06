Tot 8 dagen rijverbod voor wie tonnagebeperking Grimbergen negeert

Het is de politiezone Grimbergen en het parket van Halle-Vilvoorde menens. De tonnagebeperking wordt in bepaalde wijken in Grimbergen al te vaak genegeerd en dat leidt tot gevaarlijke situaties. En dus start zaterdag een speciale verkeersactie rond de problematiek. “Twee maanden lang zal de actie zich focussen op een aantal zones waar een tonnagebeperking tot 3,5 ton en eentje tot 7,5 ton”, legt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde uit. “In die zones is de inrichting van de straten niet voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. Het kruisen van vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel gevallen onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden. Daarnaast ontbreken hier vaak afgescheiden fietspaden, waardoor de weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, hoort in deze zone niet thuis.”Het verkeer zoekt vaak zijn uitweg door de werken aan de Ring, de Wolvertemsesteenweg en de Westvaartdijk, maar rijdt zo door straten en wijken waar ze niet horen te komen", vult korpschef Jurgen Braeckmans aan. Wie bij de politiecontroles tegen de lamp loopt, riskeert een intrekking van z’n rijbewijs voor 8 dagen.