Tot drie jaar cel voor reeks inbraken in Druivenstreek

Twee van de drie beklaagden werden in de nacht van 17 op 18 april opgepakt in Overijse. Ze hadden die avond eerst ingebroken in een woning, maar ze waren daarbij gefilmd door bewakingscamera’s. Op de beelden was te zien hoe een van de daders een opvallende pet droeg. Een patrouille kon nog diezelfde nacht twee mannen oppakken, waarvan eentje de bewuste pet droeg.

De tweede verdachte liep dan weer rond in sportkledij die enkele weken eerder was buitgemaakt bij een inbraak in Hoeilaart. Daarenboven had het duo ook nog eens werkmateriaal op zak dat in dezelfde periode was gestolen bij een diefstal uit een bestelwagen in Overijse. De nacht van hun arrestatie hadden er zich in Overijse nog twee inbraken voorgedaan en ook die feiten werden door de rechtbank toegeschreven aan de twee verdachten.

De twee mannen kregen een effectieve gevangenisstraf opgelegd van drie jaar voor de reeks inbraken en diefstallen. Een derde beklaagde werd veroordeeld tot een jaar. De man werd in vorig jaar eens opgepakt in Overijse met één van de andere beklaagden en had toen verschillende diefstallen gepleegd.