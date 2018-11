Trainer Woluwe-Zaventem: “Gebrek aan ervaring kost ons punten”

Met 9 op 27 is de seizoenstart minder dan verwacht voor Woluwe-Zaventem. De ploeg slikte het meeste tegendoelpunten in derde amateurklasse A en kon nog maar één keer de nul houden dit seizoen. Vorige week kreeg het een zware 5-2 pandoering.

"We proberen daar eigenlijk gewoon de positieve lessen uit te trekken. En de positieve lessen zijn dat we heel goed voetbal hebben gebracht gedurende 35-40 minuten. Een wedstrijd duurt natuurlijk 90 minuten, dus moeten we ervoor zorgen dat we 90 minuten op een mature en ervaren manier kunnen werken of kunnen voetballen," zegt Woluwe-Zaventem trainer Luc Cauwenbergh.

Trainer Luc Cauwenbergh staat nog maar zeven speeldagen langs de zijlijn. Hij moet het met een fel vernieuwde ploeg doen. Van de 24 kernspelers zijn er 14 nieuw in de ploeg. Ook

"Het is een jonge ploeg, met als gevolg dat ze altijd vooruit willen voetballen en soms missen we maturiteit, ervaring en concentratie. En dat kost dus elke keer punten en dat is ook hetgeen waar we regelmatig op trainen," zegt Luc Cauwenbergh.

Dit weekend komt Pepingen-Halle op bezoek. De Pajotten zijn, met 9 op 12, goed op dreef. Het duel wordt als een zespuntenwedstrijd beschouwd.

“Ik kijk niet echt naar onze tegenstander. Wij zijn vooral bezig om onze eigen fouten recht te trekken. Ik vind het super voor Pepingen-Halle, maar ik hoop dat wij die flow kunnen stopzetten. We spelen tenslotte thuis, dus wij moeten winnen," besluit Luc Cauwenbergh.