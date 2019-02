Trajectcontrole E40 werkt nog altijd niet

De trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem is nog altijd actief. Door technische problemen is de vertraging intussen opgelopen tot acht maanden.

In juni 2018 werd de trajectcontrole langs de E40 – 7 kilometer lang tussen Sterrebeek en Bertem - met veel bombarie aangekondigd. Toen werd ook gezegd dat de controle snel operationeel zou zijn. Niet, dus. Acht maanden later heeft de trajectcontrole nog geen enkele snelheidsduivel gepakt. Technische problemen hebben roet in het eten gegooid.

Ook de dynamische verkeersborden die hangen boven de snelweg bemoeilijken de klus. Die geven op drukke momenten andere maximumsnelheden dan 120 kilometer per uur aan, waarop de trajectcontrole zich dan ook moet aanpassen. Aan Radio 2 meldt Agentschap Wegen en Verkeer dat het niet overhaast wil werken omdat het chauffeurs niet onrechtmatig wil beboeten. Wanneer de trajectcontrole operationeel is, is nog onduidelijk. Er wordt gemikt ergens in 2019.