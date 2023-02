Trajectcontroles in Sint-Pieters-Leeuw missen hun effect niet

De trajectcontroles die de voorbije jaren in Sint-Pieters-Leeuw werden geïnstalleerd, missen hun effect niet. Het aantal overtredingen op de trajecten is met maar liefst 94 procent gedaald is. Begin maart worden de laatste vier trajectcontroles operationeel.

De voorbije jaren investeerde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de politiezone Zennevallei in tal van trajectcontroles. Die missen hun effect duidelijk niet. “Het percentage overtreders op de trajecten is gezakt naar 0,12% van alle passanten. Het aantal overtredingen is er met 94% gedaald”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Onze doelstelling is inderdaad om liefst 0 euro aan GAS-boetes uit te schrijven. Het is de reden waarom wij onze trajectcontroles zo duidelijk mogelijk aanduiden.”

Begin maart worden nog eens vier trajectcontroles operationeel, onder meer op de Brusselbaan en de Pepingsesteenweg. “Ook in de Pedestraat komt straks trajectcontrole. Alleen kan die pas geijkt worden nadat de weg geasfalteerd is”, aldus Desmeth.