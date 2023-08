Transportsector vreest economische schade door werken Viaduct Vilvoorde

Er waren twee opties voor de renovatie van het Viaduct van Vilvoorde: spreiden in de tijd en ervoor zorgen dat er altijd verkeer mogelijk is, of het viaduct voor een iets kortere tijd volledig afsluiten. Om de economische schade te beperken, is er gekozen om de werken langer in de tijd te spreiden. Maar ook nu zal er schade zijn, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra: “Volgens berekeningen van het Instituut Transport & Logistiek België kost een file-uur 100 euro Of onze transporteurs dat zullen kunnen doorrekenen, hangt af van de welwillendheid van de klant.”

Vooral vanaf april zal de hinder extra groot zijn voor vrachtvervoerd, want dan worden vrachtwagens tijdens de weekends geweerd van het viaduct. Er waren dan laswerken uitgevoerd om de staalstructuur van de brug te verstevigen. Daarbij mogen er geen trillingen van zwaar verkeer zijn. “Vrachtwagens veroorzaken nu eenmaal trillingen. Dat er een verbod komt, vinden we natuurlijk niet leuk. Zeker niet voor de transporteurs die naar de luchthaven in Zaventem moeten. Want luchtvracht stopt niet in het weekend,” aldus Degraef.

De Werkvennootschap, die de werken coördineert, relativeert de impact van het vrachtwagenverbod tijdens de weekends. In het weekend rijden er maar 3.500 trucks over het Viaduct, terwijl dat er op weekdagen 10.000 zijn, klinkt het.

Foto: De Werkvennootschap