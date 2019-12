Treinramp Buizingen: een reconstructie

De uitspraak in het proces van de treinramp in Buizingen is een voorlopig einde van een zaak die al bijna tien jaar aansleept. Infrabel en NMBS kunnen wel nog in beroep gaan tegen hun veroordeling. De treinramp in Buizingen is één van de grootste rampen die in onze regio gekend heeft. RINGtv maakt een reconstructie.

15 februari 2010: Het is krokusvakantie en het heeft gesneeuwd. Rond 8u25 botst voorbij het station van Buizingen de stoptrein die van Leuven naar ’s Gravenbrakel spoort op de IC-trein van Quiévrain naar Luik. De ravage is enorm. Treinwagons worden herleid tot verwrongen staal. Een ongeziene reddingsactie start. De balans is loodzwaar: 19 mensen komen om het leven, meer dan 300 mensen raken gewond.

maart 2010: De sporen in Buizingen worden hersteld, een parlementaire onderzoekscommissie speurt naar de politieke verantwoordelijkheid van de treinramp. Een maand na de treinramp worden extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd. In de jaren nadien volgen meerdere onderzoeken elkaar op. Allemaal spreken ze over een falend veiligheidsbeleid van de Belgische spoorwegen.

april 2014: Het parket van Halle-Vilvoorde trekt het dossier naar zich toe. Het parket vraagt slachtoffers en nabestaanden om niet voortdurend te vragen naar het gerechtelijke onderzoek, dat nog altijd loopt. De communicatie zet kwaad bloed. Een jaar later wordt een nieuwe onderzoeksrechter op de zaak gezet. Omdat die zich nog moet inwerken, loopt het onderzoek vertraging op.

maart 2018: Het parket van Halle-Vilvoorde heeft eindelijk zijn eindvordering klaar. Het vervolgt NMBS en Infrabel voor nalatigheid en de treinbestuurder omdat die een rood signaal zou genegeerd hebben. Het parket vordert een geldboete van 650.000 euro voor Infrabel, 700.000 euro voor NMBS en drie jaar cel met uitstel voor de treinbestuurder.

juni 2018: De start van het proces voor de politierechtbank van Halle. Die houdt enkele zittingsdagen in 't Vondel in Halle om de vele burgerlijke partijen te kunnen ontvangen. De treinbestuurder vraagt een taalwijziging aan. Hij wil dat het proces in het Frans gedaan wordt omdat hij geen Nederlands verstaat.

juni 2018: Het parket Halle-Vilvoorde verzet zich hard tegen de taalkwestie omdat de treinramp plaatsvond op Vlaams grondgebied en het proces daarom in het Nederlands gevoerd moet worden. De politierechtbank van Halle volgt het parket en wijst het verzoek tot taalwijziging af, maar de treinbestuurder gaat in beroep.

oktober 2018: De arrondissementsrechtbank beslist dat het proces toch in het Frans gevoerd zal worden. Het volledige dossier wordt overgeheveld naar de politierechtbank van Brussel. Omdat heel wat documenten vertaald moeten worden, loopt het proces opnieuw vertraging op.

februari 2019: De experten getuigen een eerste keer op het proces. Ze leggen de verantwoordelijkheid vooral bij de NMBS en Infrabel omdat die de veiligheidsvoorschriften niet zouden nageleefd hebben. Ze besluiten ook dat de treinbestuurder het rood licht had moeten zien, maar de verdediging weerlegt dat.

september 2019: Voor de politierechtbank worden de pleidooien gehouden. Het Openbaar Ministerie vraagt nog altijd zware geldboetes voor Infrabel en NMBS, maar verandert van mening over de treinbestuurder. Het Openbaar Ministerie vraagt geen straf meer voor de man.

december 2019: De politierechtbank van Brussel volgt het Openbaar Ministerie. Infrabel en NMBS worden verantwoordelijk gehouden voor de treinramp in Buizingen en krijgen elk een geldboete van 550.000 euro. Infrabel krijgt die geldboete wel met de helft uitstel. De treinbestuurder wordt ook schuldig bevonden, maar krijgt geen straf.