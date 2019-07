Treinreizigers zitten uren vast in snikhete Eurostar

Zo'n 700 treinreizigers hebben zo'n twee uur vastgezeten op een snikhete Eurostar-trein in Tubize, vlakbij de grens met Halle. "Het is hier wel 40 graden en de aircoditioning werkt niet", zegt professor Paul De Grauwe, één van de gestrande reizigers.

De trein viel iets voor 11 uur stil tussen Halle en Tubeke. De oorzaak was een treinstel dat de bovenleiding had afgerukt. Daardoor moest de elektriciteitstoevoer worden afgesloten. Gevolg: de airconditioning aan boord werkte niet meer. Passagiers aan boord kloegen over de extreme hitte op de trein en gebrek aan informatie.

"We wachten al ruim twee uur op een vervangtrein die maar niet komt. We zijn naar een tunnel gebracht in de schaduw. Baby's zijn ziek, mensen dreigen flauw te vallen. Dit is heel onveilig", slaakt een Britse een noodkreet op sociale media. Ook professor economie Paul De Grauwe zat aan boord van de Eurostar. "De temperatuur in de wagons liep al snel op tot 40 graden. De airco werkte niet, we mochten niet van de trein en kregen amper informatie."

De reizigers zijn intussen geëvacueerd en met een vervangtrein teruggebracht naar Brussel. Door de problemen met de Eurostar stond iets verderop in Edingen ook een Thalys stil. Daar zaten zo'n 300 reizigers op een trein waarvan eveneens de airconditioning niet werkte.

Foto: Twitter Paul De Grauwe