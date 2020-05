Trends op de woningmarkt: huurmarkt doet het goed en tuin is een must

Sinds twee weken draait de immomarkt opnieuw op volle toeren. Door de coronacrisis lag de immobiliënsector een tijdlang stil, nu kunnen de eerste trends vastgesteld worden: de huurmarkt boomt en een tuin is voor veel mensen een absolute must geworden.

De coronacrisis brengt voor heel wat mensen ook een financiële crisis met zich mee en dat merken ze bij vastgoedmakelaar Pajota in Dilbeek: “In tijden van crisis is het zo dat huurders minder snel doorstromen naar de koopmarkt,” weet Thomas Valckeniers van Pajota. “Bovendien neemt de vraag vanuit Brussel toe en zien we een druk op de huurpanden. Wij verwachten dan ook dat de huurprijzen in de toekomst zullen stijgen.”

De criteria die huurders en kopers stellen zijn opvallend gewijzigd door het beleven van de lockdown light: “Mensen zeggen ons dat ze een tuin en terras belangrijker vinden dan vroeger. Toevallig hadden we deze week een koper die een optie nam op een appartement met terras, die liet ons nu weten het terras te klein te vinden en op zoek te gaan naar een woning met een groter terras,” aldus Valckeniers.

Woning bezichtigen

Door de coronamaatregelen zijn er nog altijd strikte beperkingen om een woning te kunnen bezichtigen. Dat betekent aanpassen voor de immokantoren. “Ook al krijgen we voor sommige panden zestig tot zeventig aanvragen tot bezoek, we mogen slechts één bezoeker of koppel per keer ontvangen. Daarom hebben we voor de huurpanden ook virtuele bezoeken georganiseerd via onze website,” legt Valckeniers uit. Wie interesse heeft in een woning reageert ook best zo snel mogelijk: “We hebben op onze website en procedure voorzien om je kandidatuur online in te dienen.” Voor sommige panden zijn er nu al wachtlijsten tot drie weken om de woning te kunnen bezichtigen.