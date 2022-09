Trooper boost verenigingen met tweede editie Trooperdroom

De eerste editie van Trooperdroom in 2019 was meteen een schot in de roos: tal van verenigingen en goede doelen stuurden samen maar liefst 591 dromen in die ze graag wilden realiseren. “Die dromen waren erg uiteenlopend,” legt CEO van Trooper Jos Donvil uit. “Dat ging over jeugd, sportverenigingen, dieren, cultuur en veel meer. We lanceerden meerdere categorieën voor dromen en per categorie kreeg een winnaar tot 5.000 euro om de droom in kwestie te realiseren.”

Ook bij deze tweede editie kunnen dus weer dromen worden ingestuurd. Een vereniging doet dat eenvoudig via trooperdroom.be. Vervolgens kan het grote publiek stemmen voor de leukste dromen. “Dat is de publiekscategorie. We hebben ook een professionele jury die een keuze zal maken,” aldus Donvil.

Met het initiatief wil Trooper verenigingen de kans geven om in deze moeilijke tijden wat extra geld in het laatje te krijgen. “Na corona is er nu de energiecrisis, ik denk dat het voor veel verenigingen zwaar weegt,” zegt Donvil. En daar wil Trooper op inzetten: “Wij geloven dat we echt iets kunnen betekenen voor de maatschappij en dat verenigingen het bindmiddel van de samenleving zijn.” Dat merkt Donvil zelf ook vaak op als voorzitter van voetbalclub Wambeek-Ternat. In een vorig leven was hij nog CEO van RSC Anderlecht, maar zijn carrièreswitch was een bewuste zet. “De voldoening die ik via Trooper krijg is erg groot.”