Tunnel en brug moeten Pepingse spooroverwegen vervangen

De plannen van Infrabel om drie spooroverwegen in Pepingen definitief af te sluiten, krijgen stilaan vorm. Tijdens een infovergadering vorige week de spoorwegbeheerder buurtbewoners toe om overwegen in deelgemeenten Bellingen en Beert te vervangen door een tunnel en brug. De werken daarvoor moeten in 2024 starten.

De plannen om de overwegen in Pepingen af te schaffen, zijn al een tiental jaar oud. “Overwegen zijn zwarte punten op ons spoornet”, klinkt het bij Infrabel. “In 2020 waren er nog 23 ongevallen aan spooroverwegen in ons land. Waar mogelijk nemen we het risico op ongevallen volledig weg.” In de Hondzochtstraat in Bellingen denkt Infrabel daarom aan een tunnel om de bestaande overweg te vervangen. Daarvoor zou vanaf de Kapellestraat een nieuwe weg aangelegd worden die achter het kaatsplein loopt en iets voorbij het café De Bascule opnieuw aantakt op de bestaande Hondzochtstraat.

De overweg in de Grimmigenstraat in Beert wordt vervangen door een brug. Die komt op een boogscheut van de huidige overweg en zal aansluiten op de Karel Devischstraat. Ook voor de brug moet Infrabel een nieuwe weg aanleggen. De overweg zal pas worden afgesloten als de brug gebouwd is. Een derde overweg, aan de Hoge Kouter, werd vorige maand al afgesloten. Dat leidde tot heel wat protest, vooral bij zwakke weggebruikers. De spoorwegbeheerder bekijkt of het een tunnel kan bouwen zodat wandelaars en fietsers veilig kunnen oversteken.

“Dit jaar nog willen we het finale ontwerp voor de spooroverwegen afhebben, zodat we volgend jaar de omgevingsvergunningen kunnen indienen voor de brug, tunnel en aan te legen wegen”, meldt Infrabel. “In 2023 zouden dan de onteigeningen volgen zodat we in 2024 met de bouwwerken kunnen starten.”