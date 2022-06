Op de hoek van de Kosterstraat en de Groenstraat in Diegem hebben vandalen weer brand gesticht aan de lokalen van de plaatselijke Chiro. Het gaat om twee brandstichtingen in één week tijd.

Twee brandstichtingen in 1 week tijd bij Chiro Diegem

Twee maanden geleden brandde het op dezelfde plaats ook al een keer. Bovendien was er een inbraakpoging en werden ramen stukgegooid. De leiding van Chiro Diegem is het beu en is van plan om zelf camera's te laten plaatsen. De politie onderzoekt de zaak.