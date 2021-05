Twee gewonden bij overval in Zaventem

In een voedingswinkel in de Vilvoordelaan in Zaventem zijn vanmiddag twee gewonden gevallen bij wat lijkt op een overval. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, de daders zijn spoorloos.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders vanmiddag de winkel binnenstapten. “Ze gingen met een koevoet meteen naar de uitbaters toe en dienden slagen toe. Daarna zijn ze terug weggegaan”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Op het eerste gezicht is er geen buit, dus het is niet duidelijk of het om een overval ging om hen te bestelen, of dat ze een ander motief hadden."

Van de daders, een man en een vrouw, ontbreekt voorlopig elk spoor. De slachtoffers zijn afgevoerd naar het Sint-Lukasziekenhuis. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek.