Twee jaar na verwoestende brand in Opwijk kunnen bewoners nog altijd niet terugkeren naar appartement

Twee jaar na de verwoestende brand in een appartementsgebouw in Opwijk, kunnen de bewoners nog altijd niet terugkeren. De wederopbouw is volop bezig, maar het zal zeker nog een jaar duren voor de bewoners hun intrek kunnen nemen in hun appartement.