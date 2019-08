Twee mannen uur lang gekneld nadat wagen overkop gaat

Bij een ongeval op de Ring rond Brussel zijn gisteren twee mannen gewond geraakt. Zij botsten tegen een verkeersbord in de middenberm, gingen overkop en zaten bijna een uur lang gekneld in hun benarde situatie. Over hun toestand is niet meer bekend.

Het ongeval gebeurde gisteren rond 17 uur. In een flauwe bocht verloor de chauffeur de controle over het stuur en ramde een verkeersbord. De wagen gingoverkop en kwam op zijn dak tot stilstand tegen de betonblokken die nog maar net vernieuwd werden. De brandweer had een uur nodig om de slachtoffers uit het wrak te bevrijden.

De twee mannen werden gewond overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, maar over hun toestand is niets bekend. Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval stonden er gisteren heel wat files op de Ring rond Brussel en op de secundaire wegen in Beersel, Halle en Kasteelbrakel.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West