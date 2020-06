Twee op de drie gemeenten in Halle-Vilvoorde al een week zonder nieuwe besmetting

In twee op de drie gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn de voorbije week geen nieuwe besmettingen meer gemeld. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano, dat zich voortaan op wekelijkse evoluties focust. In dertien gemeenten in onze regio werd de voorbije zeven dagen nog een besmetting vastgesteld. In totaal gaat het om 21 positieve testen.

De meeste positieve tests werden de voorbije zeven dagen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw: 4. In Grimbergen gaat het om 3 besmettingen de voorbije week, in Asse, Dilbeek en Londerzeel om 2 besmettingen. In volgende gemeenten werd één besmetting vastgesteld: Beersel, Halle, Machelen, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Zaventem. Tijdens deze coronaepidemie werden in Halle-Vilvoorde in totaal al 2.867 besmettingen vastgesteld. De meeste daarvan in Dilbeek: 244. Daarna volgen Grimbergen (237) en Vilvoorde (214).

Uit de cijfers van Sciensano blijkt verder dat de epidemie in onze regio nog altijd blijft dalen. Vorige week werden in de provincie Vlaams-Brabant 40 besmettingen vastgesteld. De weken daarvoor schommelde dat aantal tussen 60 en 80. Tijdens de piek van de epidemie begin april waren het er 1.125 op een week tijd. Tijdens deze epidemie werden in totaal 990 patiënten opgenomen in een ziekenhuis in onze provincie. Momenteel liggen er nog 12 COVID-19-patiënten in een Vlaams-Brabants ziekenhuis.