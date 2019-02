Twee tienermeisjes sterven bij ongeval met brommobiel in Rode, 2 andere zwaargewond

“Een elektrische wagen van Aixam bestuurd door een 18-jarige vrouw uit Lasne, draaide volgens een getuige plots naar links om de Lindenlaan in te rijden, waardoor een Volvo die uit de tegenovergestelde richting kwam en bestuurd werd door een 61-jarige man uit Waterloo, frontaal op de Aixam inreed. De voertuigen zijn enkele meters verder tot stilstand gekomen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De man in de Volvo was licht gewond. In het voertuig overleed de passagier vooraan, een 15-jarig meisje uit Lasne, ter plaatse, de bestuurster overleed nadien in het ziekenhuis. Hoewel het voertuig maar voorzien is voor 2 personen, zaten er in de koffer nog 2 meisjes van 16 jaar uit Sint-Genesius-Rode en Lasne, zij werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht maar zijn niet in levensgevaar.”