Twee Vilvoordenaars krijgen diploma van 'held'

In Vilvoorde zijn twee buren uit de wijk Broek gehuldigd die in februari 2021 een drenkelinge uit het Kanaal redden. Hoewel beide heren niet kunnen zwemmen, wisten ze de dame op het droge te krijgen. Ze gebruikten onder meer een reclamezeil dat ze aan de naastgelegen bouwwerf vonden. De mannen werden nu na een huldiging door het stadsbestuur ook in de bloemetjes gezet door het Carnegie Hero Fund.