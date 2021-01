Twee woningen onbewoonbaar na zware zolderbrand

Twee woningen in de Daelestraat in Bellingen, bij Pepingen, zijn onbewoonbaar door een uitslaande brand zaterdagavond. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de schade aan de woningen is groot. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De brand ontstond zaterdagavond rond 18 uur. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer liet extra tankwagens aanrukken om de brand te kunnen blussen. “Twee woningen raakten beschadigd door de zolderbrand, waarvan één zwaar beschadigd is”, aldus de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Er vielen geen gewonden, maar tijdelijke opvang voor de bewoners is wel noodzakelijk.”



Eén gezin kan tijdelijk terecht bij familie, het andere gezin kan terecht in een noodwoning in Gooik omdat alle noodwoningen in Pepingen bezet zijn. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een deskundige aangesteld die de brand moet onderzoeken. Daaruit blijkt dat de brand accidenteel is ontstaan. Er is geen kwaad opzet in het spel.