Twee zwaargewonden na aanrijding op parking AZ Jan Portaels

Pepingen is in rouw. Gisteren is in de Pajotse gemeente Wim Leroy om het leven gekomen bij een motorongeval. De man was amper 47 jaar oud en een gekende figuur in de gemeente. “Wim was rock-‘n-roll, maar bijzonder zachtaardig. Overal waar hij kwam, was hij dé man. Een echte levensgenieter”, ...