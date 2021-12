Twee zwaargewonden nadat vrachtwagen inrijdt op takelwagen

Bij een zwaar ongeval op de Haachtsesteenweg in Kampenhout zijn maandagavond twee zwaargewonden gevallen. Een vrachtwagen reed er om een onduidelijk reden in op een takelwagen die net een voertuig van een vorig ongeval aan het opladen was. De rijbaan bleef verschillende uren afgesloten.

Het ongeval gebeurde iets na 18 uur ter hoogte van het bpost-kantoor in de richting van Brussel. Een takeldienst was er een ongeval aan het afhandelen waarbij enkel materiële schade was. Het verkeer moest daardoor wel tijdelijk over de busstrook rijden. "De politie was het verkeer aan het regelen, toen ze plots een blauwe vrachtwagen zagen afkomen die niet remde", zegt korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone Kastze. "Onze agenten hebben nog teken gedaan dat hij moest opletten en vertragen maar tevergeefs. Om een of andere bleek hij niet in staat om te remmen en hij is vol op de takelwagen ingereden.”

De bestuurder van de vrachtwagen en de takelaar raakten zwaargewond. Er kwamen ziekenwagens en een MUG ter plekke en ook het parket werd gecontacteerd. De rijbaan bleef door het ongeval een tijdlang afgesloten. "Ook een van onze politiemensen is moeten wegspringen en verkeerde in shock. Maar al bij al hebben we nog geluk gehad", aldus Van Steenbergen.