Tweede editie van Den Diksjoneir van 't Oppèks is uit

Den Diksjoneir van 't Oppèks is aan zijn tweede editie toe. Auteur Jean-Paul Van der Elst en Illustrator Nick van Bever zochten een heel jaar lang naar typische Opwijkse woorden en uitdrukkingen en bundelden die in een boek. Jean-Paul strijdt al jaren voor het behoud van het dialect. Want volgens hem staat de volksstaal bij ons onder druk, nog meer dan in de andere Vlaamse provincies.

Jepla!, Op a kinne kloppen, of geiteg zijn. Het zijn allemaal Opwijkse woorden die je terugvindt in de tweede editie van den Diksjoneir. Het boek moet het Opwijkse dialect nieuw leven inblazen. “We willen dat ons dialect bewaard blijft. Veel van die woorden staan nergens opgeschreven en gezien het dialect niet meer leeft bij jongeren,” bundelen wij alle uitdrukkingen en woorden in een boek.

Jean-Paul haalt zijn inspiratie uit het dagelijks leven. “Elke dag hoor ik in mijn omgeving wel een uitdrukking of een woord. Zo bestaan er in het Opwijks wel 25 verschillende uitdrukkingen om aan te geven dat iemand te veel gedronken heeft. ‘Hij eed in een iëmerken getrapt’ is daar één voorbeeld van.

Je kan het boek voor 10 euro bestellen via de Facebook-pagina van Jean-Paul.