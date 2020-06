Tweede leerling Heilig Hart & College test positief

Sir Kwinten is klaar om vanavond opnieuw klanten te ontvangen. Het sterrenrestaurant doet dat niet op hun vertrouwde stek op de Grote Markt in Lennik, maar wel in feestzaal Krekelhof in Gooik. “Mensen komen bij ons om een culinaire ervaring te beleven. In de feestzaal kunnen we die beleving op...