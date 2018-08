Tweede leven van brouwerij Eylenbosch gestart

In Schepdaal is een aannemer begonen met de omvorming van de voormalige brouwerij Eylenbosch tot een wooncomplex met 55 appartementen, 2000 vierkante meter commerciële ruimte en een ondergrondse parking voor 60 plaatsen.

De brouwerij staat al sinds 2002 leeg en is in die jaren in verval geraakt. Het gebouw leek eeuwig te verkommen, totdat vier investeerders - onder leiding van vastgoedmakelaar Pajota in Dilbeek - vorig jaar de handen in elkaar sloegen. Zij vonden 20 miljoen euro om de brouwerij te renoveren.

Een aannemer is intussen begonnen met de eerste fase van de afbraak. Daarbij richt hij zich vooral op de dakbekleding, daarna volgt de afbraak van het gebouw op de binnenkoer en de ontmanteling van niet-beschermde delen van de site.

Voor de afbraak- en saneringwerken krijgen de investeerders 1,45 miljoen euro subsidies van Vlaanderen. Eind september start uiteindelijk de verkoop van de 55 appartementen. Tegen 2021 moet het hele project klaar zijn.