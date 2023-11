Tweede overval op Proximuswinkel in één week

Voor de tweede keer deze week is er een gewapende overval op een Proximuswinkel gepleegd. Twee mannen met motorhelmen bedreigden met een vuurwapen de aanwezigen in de vestiging aan de Brusselsesteenweg in Asse. Eerder deze week was er een soortgelijke overval in Halle . Net zoals toen konden de daders ook nu ontsnappen, weliswaar zonder buit deze keer.

De overval in Asse gebeurde donderdagavond rond 17u40. Twee personen stapten de winkel binnen en bedreigden de zaakvoerder, twee werknemers en twee klanten. De zaakvoerder kon in alle stilte de veiligheidsknop induwen en zo de hulpdiensten alarmeren. De daders sloegen op de vlucht met een motor. Die werd later teruggevonden in het Research Park in Zellik, samen met een neppistool.

Eerder deze week was er een soortelijke overval in Halle. Ook daar geraakte niemand gewond, maar de daders graaiden er wel smartphones mee uit de winkel. Beide zaken, en of er een verband is tussen de twee, worden onderzocht.