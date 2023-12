Tweede ploeg Bavi Vilvoorde naar kwartfinale Beker van Vlaanderen

In de Beker van Vlaanderen in het basketbal schrijft de Bavi Vilvoorde 2 een waar sprookje. De ploeg die aantreedt in tweede landelijke, wist namelijk in de vorige ronde een ploeg uit de tweede klasse uit te schakelen. Gisteravond nam Bavi het op tegen Oxaco, die tevens in de Top Division 1 spelen.