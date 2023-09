Twintigste Gooikse Pijl is een feit en een zegen voor Jasper Philipsen

De twintigste editie van de Gooikse Pijl is gewonnen door Jasper Philipsen van Alpecin-Deceuninck. De jongste jaren groeide de koers uit tot een gevestigde waarde. Het parcours bleef hetzelfde zoals vorig jaar en ging van De Bres in Halle naar Leerbeek, waar een lokale ronde van zo’n 20 kilometer volgde. In het totaal was de Gooikse Pijl goed voor 200 kilometer in de fietsbenen.