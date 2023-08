Uit ons archief: special over de bouw van het Viaduct van Vilvoorde

Het Viaduct van Vilvoorde dateert van 1978. Na vier jaar van werkzaamheden vormde het Viaduct het sluitstuk van de aanleg van de Ring rond Brussel. Meer dan twintig jaar geleden maakte RINGtv een special over de bouw van het Viaduct. En dat was duidelijk een huzarenstukje. Je ziet de special vanavond in ons nieuws.

De bouw van een brug om de Ring af te werken, was een doelbewuste keuze. Autoconstructeur Renault, op die locatie actief, kon al in de jaren vijftig bedingen dat het niet zou moeten wijken voor een snelweg. In de fabriek werden daarom in de jaren voor de bouw van het Viaduct al brugpijlers voorzien. Alleen bleken die later niet bruikbaar. “Renault Vilvoorde stelde hoge voorwaarden, mochten we hen onteigenen, zouden ze Vilvoorde meteen verlaten. Daarom werd toen de keuze gemaakt om een viaduct te bouwen boven hun terreinen,” weet Chris Caestecker van Wegen Vlaams-Brabant.

Het Viaduct van Vilvoorde is bouwkundig een meesterwerk. De hoogteverschillen de bocht in de brug vroegen om eindeloos rekenwerk. Ook de bouw zelf was een huzarenstuk, 30 meter boven de grond. De gigantische constructie krimpt in de winter en zet uit in de zomer en is speciaal ontworpen om zware bewegingen op te vangen. Ook de vangrails zijn uniek in Europa. Van de brug rijden, is bijna onmogelijk. “Er zijn grote stootbanden op gemonteerd die een vrachtwagen met een snelheid van 80 kilometer per uur kunnen tegenhouden,” weet Caestecker. “Spectaculaire ongevallen met vrachtwagens of auto’s zijn er dan ook nog niet gebeurd.”

Foto: De Werkvennootschap