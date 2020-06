Uitgebreide spoorlijn Brussel-Denderleeuw is klaar

De spoorlijn Brussel-Denderleeuw loopt al sinds eind 2018 over vier sporen tussen Sint-Katherina-Lombeek en Anderlecht. Het doortrekken tussen Anderlecht en het Zuidstation is nu ook achter de rug.

De spoorlijn Brussel-Denderleeuw is de drukste spoorverbinding van ons land. Elke dag rijden er meer dan 300 treinen op de lijn. “Sinds december 2018 rijden de treinen op de lijn Brussel-Denderleeuw over 4 sporen tussen Anderlecht en Sint-Katherina-Lombeek”, legt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel uit. “Nu zijn we bezig met de laatste werken voor het doortrekken van deze spoorlijn (Lijn 50A) tussen Anderlecht en het buitenrooster van Brussel-Zuid.” Vanaf maandag is de spoorlijn tussen Denderleeuw en Brussel-Zuid volledig klaar. “De extra sporen moeten zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer bij het binnenrijden van het Zuidstation”, zegt Petit.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.