Uitslaande brand in Overijse: dader bekent

In Overijse woedde vorige nacht een zware brand in een garageloods aan de Vijverstraat. Bij de brand kwam asbest vrij, maar die vormt geen gevaar voor de omwonenden. De brand is aangestoken. De dader, een familielid, heeft bekend.

De brand ontstond rond kwart voor elf en breidde zich snel uit. Even werd gevreesd dat zich nog een slachtoffer in het gebouw bevond, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Bij de brand kwam asbest vrij maar dat leverde geen gevaar op voor de omwonenden. Een gespecialiseerde firma zal ook morgen het vrijgekomen asbest verwijderen. Volgens de eerste vaststellingen zou de brand zijn aangestoken. De mogelijke dader, een familielid, werd vannacht nog opgepakt voor verhoor. "Het labo en een branddeskundige werden ter plaatse gestuurd teneinde de sporen op te nemen en de oorzaak van de brand te achterhalen", legt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde uit. "De deskundige kwam tot het besluit dat de brand opzettelijk was aangestoken. De slachtoffers gaven aan dat ze een vermoeden hadden naar een familielid, een 46-jarige man uit Kortenberg. Deze persoon werd van zijn vrijheid beroofd met oog op verhoor. Hij heeft de feiten intussen bekend. De man wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel die zal beslissen over zijn verdere aanhouding."