Uniek: eerste mereltje duikt drie maanden te vroeg op in vogelopvangcentrum

“Ongezien”, zo omschrijft Franky Van Aken van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen over het feit dat er een merel is opgevangen. Mensen vonden de kleine vogel, die allicht uit z'n nest viel, en brachten die naar het VOC.

Het vogeltje werd aangetroffen in Mechelen in de omgeving van de Electriciteitsstraat. De jonge merel verblijft nu al een kleine week in de quarantaineruimte van het VOC in Malderen en evolueert positief. "We mogen spreken van een unicum, want dergelijke registratie is nooit eerder gedaan", zegt Franky Van Aken van het VOC. "In normale omstandigheden worden de jonge merels pas in het opvangcentrum verwacht vanaf de maand mei. Mogelijk heeft de warme winter en/of de klimaatsverandering toch zijn impact op onze fauna."

Als de trend zich zou doorzetten, denkt VOC dat het record van 2019 met een opvang van 7.409 dieren niet lang op de tabellen zal blijven. De jonge merel wordt intussen goed verzorgd. “Terugzetten in de natuur kan niet direct, maar we bereiden het jong wel voor. Hij heeft z’n ouders niet meer en dus gaan wij hem voederen. Normaal komt die wel op kracht en eens die sterk genoeg is en er geen vrieskou meer is, dan laten we hem gaan", besluit Van Aken.