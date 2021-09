Unieke kunstveiling in Plantentuin Meise: “Je vindt hier werken tussen 500 en 180.000 euro”

In Plantentuin Meise kan je vanaf morgen naar ‘Art meets nature’. Dat is een unieke expo die Kiwanis Zaventem Airport organiseert. Je kan er onder meer originele werken kopen van Panamarenko. De opbrengst gaat naar een goed doel.

De expo in Plantentuin Meise is zonder meer uniek. “Voor de 29ste keer organiseren we een tentoonstelling waarbij we kunstwerken tentoonstellen en verkopen met een prijskaartje van 500 tot 180.000 euro”, zegt André Trossaert van Kiwanis Zaventem Airport. “Je vindt er werken van Karel Appel, Permeke, Alechinsky, Kamagurka en Panamarenko.”

Je kan op de kunstveiling werken kopen uit de privécollectie van Xavier De Clippeleir, een voormalig medewerker van de kunstenaar. Het topwerk is de Archaeopterix. “Het kunstwerk is gebaseerd op een fossiel dat 150 jaar geleden in Zuid-Duitsland gevonden werd. Het toont de overgang van reptiel naar vogel”, zegt kunstkenner Xavier De Clippeleir.

De expo start morgen en duurt tot en met zondag. Je bent telkens welkom in de Plantentuin van Meise van 10 tot 18uur. Ze verwachten er de volgende dagen tussen 5 en 7.000 bezoekers. De opbrengst gaat naar verschillende projecten die kinderen steunen die het financieel moeilijk hebben. Zo wordt - net als de vorige keer - het Koninklijk Instituut van Woluwe gesteund. Daar lopen blinde en slechtziende kinderen en kinderen met autisme school.