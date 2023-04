Unizo dient bezwaar in tegen RUP De Bres

De Halse ondernemers juichen het Masterplan voor De Bres toe, want vernieuwing is broodnodig. Ze zijn dan ook blij dat het stadsbestuur wil investeren in het centrum. Toch formuleert Unizo een bezwaar, want na inwerking in het dossier maakt de organisatie zich zorgen om één heet hangijzer: parkeren. “We zien wel de waarde om het parkeren te concentreren op één locatie, maar wat ons tegen de borst stoot is de genadeloze reductie van de capaciteit,” aldus Gunter Lories, voorzitter van Unizo Halle. “Die capaciteit zit in het RUP vervat en dus moeten we dat nu aankaarten. Daar dient een openbaar onderzoek voor.”

Unizo Halle betwist de beslissing van de stad om het aantal parkeerplaatsen in te krimpen. “Parkeren is niet de hoofdereden waarom een klant wel of niet naar het centrum komt, maar het is ook geen bijkomstigheid die zichzelf oplost.” Unizo vraagt de stad dan ook om echt voor de handelaars te kiezen. “Er zijn steden en gemeenten die een vrij goede heropleving hebben gekregen van hun centrum,” weet directeur Unizo Vlaams-Brabant Elke Tielemans. “Maar die hadden een duidelijke aanpak van het parkeren. In Halle zien we een zwakke onderbouwing en een weinig duidelijke visie. Dat zorgt voor ongerustheid.”

Unizo organiseert op donderdagavond 4 mei een infomoment over het ingediende bezwaar in Alsput Hotel & Restaurant.