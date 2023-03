Openbaar onderzoek voor stadsvernieuwingsproject De Bres gestart

De stad Halle wil de komende jaren een aantal projecten realiseren in de omgeving van De Bres. “Eerst komt er een gloednieuwe sporthal, daarna bouwen we de bestaande basisstructuur van De Bres om tot een verzamelgebouw”, legt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) uit. “De site wordt omringd door een sport- en landschapspark met meanderende Zenne. In het verzamelgebouw bundelen we de parkeerplaatsen uit de omgeving, dit gebouw wordt ontworpen zodat het flexibel gebruikt kan worden.” Later wordt ook het Possozplein heraangelegd. Het masterplan is intussen goedgekeurd en het openbaar onderzoek voor het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is begonnen. “Nog tot 6 mei 2023 kan iedereen zijn vragen en opmerkingen doorgeven op het plan dat voorligt. Na het openbaar onderzoek kan het RUP bijgestuurd worden”, aldus nog Marc Snoeck.