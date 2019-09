UNIZO en stad Halle pakken samen leegstand aan

Zelfstandigenorganisatie UNIZO en de stad Halle slaan de handen in mekaar om de leegstand in het stadscentrum aan te pakken. De nieuwe vzw KETEL moet het handelscentrum nieuwe impulsen geven.

De Halse afdeling van zelfstandigenorganisatie UNIZO wil niet langer met lede ogen aanzien hoe het aantal leegstaande handelspanden in de stad stijgt. Samen met het stadsbestuur richtte UNIZO daarom de vzw KETEL op, die nieuwe initiatieven tegen leegstand zal ontwikkelen. “Ons enthousiasme is groot, want we voelen gewoon dat hier goed ondernemerschap zit,” aldus Gunter Lories, voorzitter UNIZO Halle. “Halle heeft duidelijk veel zin om dit centrum te laten bruisen, maar er ontbrak een goed kanaal voor. We willen vooral drempelverlagend werken en zorgen dat zij die met een goed idee zitten, daar een aanspreekpunt voor vinden. Een slim ondernemersidee, een creatieveling die ruimte nodig heeft, een bestaande zaak die een pop-up wil lanceren, een sociaal initiatief... in deze KETEL kan vrijwel alles worden gebrouwen. “

KETEL nam intussen al contact met een aantal eigenaars van leegstaande panden en ondernemers die interesse hebben om naar het stadscentrum te komen. “De resultaten daarvan zullen de komende maanden in het straatbeeld beginnen opduiken, vooral in het deel van de Basiliekstraat tussen de Vuurkruisenlaan en de Arkenvest”, zegt Lories.

Het stadsbestuur van Halle omarmt het initiatief. “Wij zijn erg opgetogen met deze samenwerking”, aldus burgemeester Marc Snoeck, “want we geloven sterk in ons handelscentrum.” Schepen voor Lokale Economie Johan Servé sluit zich daar bij aan: “Als er een team gedreven ondernemers zich aanbiedt om aan de slag te gaan, kunnen we dat alleen maar toejuichen, natuurlijk. Dit sluit ook mooi aan op enkele andere vernieuwingen die we op het vlak van lokale economie zullen doorvoeren en waarmee we de band met onze ondernemers weer willen aanhalen.”