UNIZO richt meldpunt op voor inzameling materialen

Middenstandsorganisatie UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel heeft een meldpunt opgericht waar ondernemers bekend kunnen maken of ze producten willen doneren die bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. UNIZO speelt die info dan door aan beleidsmakers om te bepalen wie er nood heeft aan die extra middelen.

Ziekenhuizen, apothekers, woon- en zorgcentra, thuisverplegers... hebben nood aan medisch materiaal zoals mondmaskers, handgels of andere toebehoren die hun werk veiliger of efficiënter maken. UNIZO ontving heel wat signalen van bedrijven die dit materiaal willen verzamelen of produceren. Met dit meldpunt wil UNIZO Vlaams-Brabant vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Vlaams-Brabantse ondernemers die graag - al dan niet gratis - medisch materiaal ter beschikking willen stellen, kunnen dat mailen naar vlaamsbrabant@unizo.be. UNIZO zal de info doorspelen naar de juiste instanties, zodat er rechtstreeks afspraken kunnen gemaakt worden tussen vrager en aanbieder.