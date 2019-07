UPDATE: Verdacht pakket op NAVO-basis in Gooik: loos alarm bevestigd

Op de SATCOM NAVO-basis in Gooik is vanmiddag met de post een verdacht pakket toegekomen. De hulpdiensten en ontmijningsdienst DOVO kwamen massaal ter plaatse en woningen in een straal van enkele honderden meters werden ontruimd. Kort voor ons journaal, net voor 18uur, werd bevestigd dat het om loos alarm ging.

Het pakket is met de post bezorgd door een koerierdienst vanmiddag en werd opgemerkt bij het scannen van de post, Burgemeester Michel Doomst (CD&V): 'De scansystemen wezen op mogelijk gevaarlijke explosieven en dus zijn, voor alle veiligheid, meteen alle diensten verwittigd."

De ongerustheid was blijkbaar groot, want in een straal van 300 meter rond de basis werden een 40-tal woningen ontruimd. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse, evenals diverse wagens van de hulpdiensten. Rond 17u meldde burgemeester Doomst dat de koerierdienst die het pakje leverde, reeds was getraceerd en dat op basis van die informatie de tekenen, onder voorbehoud, eerder geruststellend zijn. Net voor 18 uur kwam het verlossende nieuws: in het bewuste pakket zaten een aantal stempels die blijkbaar ook een substantie bevatten die door de scansystemen wordt gedetecteerd en kan wijzen op explosieven.