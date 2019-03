UPS Diegem schrapt tot 94 banen

In de vestiging aan de Woluwelaan in Diegem zou de nachtshift verdwijnen: die zou naar de vestiging in Eindhoven worden overgeheveld. De geschrapte administratieve functies zouden dan weer verhuizen naar andere UPS_ filialen elders in Europa.

De directie maakte in één adem ook bekend dat het de getroffen medewerkers maximaal in andere diensten van de groep gaat proberen tewerk te stellen. UPS heeft in ons land 7 vestigingen, waar in totaal een 1200-tal mensen aan de slag zijn.

LBC-NVK, de bediendencentrale van het ACV, reageert verbolgen. Vakbondssecretaris Hans Elsen: “Deze beslissing komt er puur uit winstbejag. Het gaat goed met UPS, en bij uitbreiding de ganse sector. Waarom er dan 94 mensen hun job verliezen? Dat is een verhaal van pure winstmaximalisatie.”