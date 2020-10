UZ Brussel breidt capaciteit uit, AZ Jan Portaels opent opnieuw COVID-afdeling

Het aantal besmettingen in Brussel en Halle-Vilvoorde blijft hoog. Die hoge cijfers vertalen zich intussen ook in het aantal ziekenhuisopnames. Daarom breidt het UZ Brussel zijn capaciteit uit. Ook in het Vilvoordse AZ Jan Portaels opent woensdag opnieuw een COVID-adeling. Het AZ Sint-Maria in Halle heeft de maximumcapaciteit bereikt en stuurt nieuwe coronapatiënten door naar Aalsterse ziekenhuizen.

De druk op de ziekenhuizen in onze regio blijft toenemen. “In het UZ Brussel laat zich dat vooral voelen in de opnames op de dienst Intensieve Zorgen”, zegt woordvoerder Karolien Deprez. “Alle voorbereidingen worden genomen om nu in overleg met ons ziekenhuisnetwerk en met de andere Brusselse ziekenhuizen de capaciteit uit te breiden om COVID-19-patiënten op te nemen.” Op de verpleegafdeling stijgt het aantal COVID-bedden daardoor van 20 naar 36.



In het UZ Brussel - waar ook patiënten uit onze regio liggen - worden op dit moment 26 COVID-19-patiënten verzorgd. 8 daarvan liggen op Intensieve Zorgen en 5 worden er invasief beademd. Het AZ Sint-Maria in Halle heeft intussen 10 patiënten op de COVID-afdeling en 2 patiënten op Intensieve Zorgen. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde worden momenteel 8 besmette patiënten verzorgd. Daar opent woensdag opnieuw een eerste COVID-afdeling.

"Dat is zo voorzien in de draaiboeken. Van zodra het ziekenhuis een bepaald aantal coronapatiënten in het ziekenhuis opgenimen zijn, openen we een afdeling. Dat is nu dus het geval. Daarom opent woensdag een eerste COVID-afdeling met 14 bedden. Als er meer dan 14 coronapatënten zijn, gaan we opnieuw over naar kamerisolatie", zegt woordvoerder van AZ Jan Portaels Helena Polfliet.

Voorlopig neemt het AZ Jan Portaels geen patiënten van het UZ Brussel op. Eerst wordt gekeken naar ziekenhuizen binnen het netwerk. Daarom dat Brusselse patiënten afgelopen weekend naar OLV Aalst werden gebracht. Iets wat ook het AZ Sint-Maria doet. "Omdat we de stroom nog aankunnen, staan we open voor de opvang van patiënten uit andere ziekenhuizen, maar in eerste instantie voor ook voor de eigen bewoners. Het is een vraag die zichg vandaag nog niet stelt, maar in een later stadium kan dat wel gebeuren", aldus Polfliet.