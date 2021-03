Vaccinatie 85-plussers gaat van start

Vanaf vandaag zijn 85-plussers aan de beurt om gevaccineerd te worden. In het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik werden 450 prikjes gezet aan mensen die ouder zijn dan 85 jaar. Daarvoor waren voor het eerst alle vaccinatielijnen operationeel.

15 maart is een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne. Vandaag krijgen voor het eerst mensen uit de ‘brede bevolking’ een prikje. “Tot nu toe zijn het voornamelijk de eerstelijnszone en zorgverleners die aan bod zijn gekomen, ook de medewerkers van het vaccinatiecentrum zelf", zegt centrumverantwoordelijke Gaëlle Saelens. "Nu komt de bevolking aan de beurt. We beginnen met de alleroudsten. Vandaag komen hier toch een 450-tal oudere inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik of Roosdaal hun vaccin laten zetten.

Het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik draait daardoor voor het eerst op volle kracht. "Alle vier de lijnen worden ingezet. Meer dan 20 vrijwilligers helpen om alles mee in goede banen te leiden. Veel 85-plussers rekenen op familie of vrienden om hen te brengen", zegt Saelens. "Kan dat niet, heeft elke gemeente zijn eigen ‘Minder Mobielen Centrale’, waar zij naar kunnen telefoneren. Daar zijn er vrijwilligers die met de mensen naar hier komen."