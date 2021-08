Vaccinatie in lokale dienstencentra moet Leeuwse vaccinatiegraad opkrikken

Bijna 7 op de 10 volwassen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw is volledig gevaccineerd. Sint-Pieters-Leeuw ziet binnen haar deelgemeenten en wijken een aantal verschillende in vaccinatiegraad. De gemeente organiseert daarom twee vaccinatiedagen in Ruisbroek en Negenmanneke. Die zullen op 18 augustus en 8 september doorgaan in de lokale dienstencentra ’t Paviljoentje en Negenhof. Je kan er terecht zonder afspraak. Die dagen zal je ook in het vaccinatiecentrum De Bres in de stad Halle zonder afspraak je kunnen laten vaccineren.