Vaccinatiecentra houden zich klaar voor derde prik

We worden binnenkort met z'n allen opnieuw uitgenodigd in het vaccinatiecentrum. Voor een derde prik in het geval dat je een vaccin kreeg van Astrazeneca, Pfizer of Moderna. Voor een boosterprik indien je een vaccin kreeg van Johnson & Johnson. In de vaccinatiecentra van Dilbeek en Gooik houden ze zich klaar om alles in goede banen te leiden.

Nu al zijn de 75plussers aan de beurt voor een derde prik of een boosterprik. Daarna is het aan de zorgkundigen en de mensen uit de tweedelijnszorg zoals kinesisten en tandartsen. Vanaf eind november komt het grote publiek aan de beurt. Bij deze vaccinatieronde bepaalt niet de leeftijd, maar het soort vaccin dat je kreeg, de volgorde. De nieuwe vaccinatieronde betekent een hele organisatie voor alle vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

“De respons van de niet-medische vrijwilligers is groot, die zijn aan het wachten om terug op te starten. Voor de medische vrijwilligers ligt het wat moeilijker omdat we daar ook een beroep moeten doen op mensen die ook professioneel actief zijn en niet uitsluitend op mensen die op pensioen zijn,” zegt Hilde Dermez, centrumverantwoordelijke van Gooik.

“De vrijwilligers zijn nog steeds zeer gedreven. Die mensen kunnen niet genoeg bedankt worden. Wij hebben geen problemen om vrijwilligers te vinden”, klinkt het bij Louis Massagé, centrumverantwoordelijke in Dilbeek.

Maar een planning opstellen is niet eenvoudig, zeker wanneer de richtlijnen en de communicatie vanuit de overheid uitblijven.

In Gooik is er geen vaccinatiecentrum meer in sporthal Koornmolen. Mensen uit Gooik, Bever, Herne, Galmaarden, Lennik en Roosdaal kunnen vanaf volgende week maandag terecht in de kerk van Strijtem en zaal Edele Brabant. Om alles vlot te laten verlopen doet centrumverantwoordelijke Hilde een oproep:”We vragen aan de burger: probeer zoveel mogelijk de afspraak die u krijgt na te leven. Want wij worden enorm onder druk gezet door mensen die hun afspraak willen wijzigen. Sommigen terecht, anderen omdat ze bij de kapper moeten zijn of omdat de verpleegkundige komt… Dat zijn zaken die eenvoudig anders te regelen zijn.”